Нацгвардієць з Калинівки та його чотирилапа вихованиця здобули перемогу на кінологічних змаганнях



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У Тернополі закінчились змагання кінологів західного оперативного територіального об’єднання

За першість на кращого кінолога боролись представники військових частин Національної гвардії України. Перемогу здобув військовослужбовець з Калинівки старший солдат Дмитро Довгалюк разом з вівчаркою Арланою.

Про це повідомляють у військовій частині 3028 Національної гвардії України.

«На території 2 Галицької бригади Нацгвардії у Тернополі проводились змагання з багатоборств кінологів на першість західного оперативного територіального об’єднання.

Чотирилапі змагались у розшукуванні сліду умовного злочинця, затриманні злочинця та пошуку речей.

7 червня, на закінченні змагань оголосили переможців та за результатами перше місце отримав старший солдат Дмитро Довгалюк із трирічною вівчаркою Арланою з 8 полку оперативного призначення ім. І. Богуна», - йдеться у повідомленні.

Джерело: Vinbazar