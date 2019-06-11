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    Нацгвардієць з Калинівки та його чотирилапа вихованиця здобули перемогу на кінологічних змаганнях

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    Нацгвардієць з Калинівки та його чотирилапа вихованиця здобули перемогу на кінологічних змаганнях

    У Тернополі закінчились змагання кінологів західного оперативного територіального об’єднання

    За першість на кращого кінолога боролись представники військових частин Національної гвардії України. Перемогу здобув військовослужбовець з Калинівки старший солдат Дмитро Довгалюк разом з вівчаркою Арланою.

    Про це повідомляють у військовій частині 3028 Національної гвардії України.

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    Нацгвардієць з Калинівки та його чотирилапа вихованиця здобули перемогу на кінологічних змаганнях
    Нацгвардієць з Калинівки та його чотирилапа вихованиця здобули перемогу на кінологічних змаганнях
    Нацгвардієць з Калинівки та його чотирилапа вихованиця здобули перемогу на кінологічних змаганнях
    Нацгвардієць з Калинівки та його чотирилапа вихованиця здобули перемогу на кінологічних змаганнях
    Нацгвардієць з Калинівки та його чотирилапа вихованиця здобули перемогу на кінологічних змаганнях
    Нацгвардієць з Калинівки та його чотирилапа вихованиця здобули перемогу на кінологічних змаганнях

    «На території 2 Галицької бригади Нацгвардії у Тернополі проводились змагання з багатоборств кінологів на першість західного оперативного територіального об’єднання.

    Чотирилапі змагались у розшукуванні сліду умовного злочинця, затриманні злочинця та пошуку речей.

    7 червня, на закінченні змагань оголосили переможців та за результатами перше місце отримав старший солдат Дмитро Довгалюк із трирічною вівчаркою Арланою з 8 полку оперативного призначення ім. І. Богуна», - йдеться у повідомленні.

    Джерело: Vinbazar

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