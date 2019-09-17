Нову пожежну команду відкрили у Вінницькій області



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У Козятинському районі відбулось урочисте відкриття місцевої пожежної команди

Пожежна команда забезпечуватиме Глухівецьку громаду. Для цього провели оздоблення внутрішніх приміщень, а також придбали все необхідне обладнання.

Про це повідомляють у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій Вінницької області.

Привітати громаду завітали голова ОТГ Олесандр Амонс, голова Козятинської районної ради Віктор Слободянюк, голова РДА Юрій Слабчук, голова міської ради Олександр Пузир та начальник ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

Також гостей заходу прийшов привітати і місцевий аматорський колектив художньої самодіяльності «Берегиня».

Відкриття місцевої пожежної команди на території Глухівецької об’єднаної територіальної громади сприятиме більш оперативному реагуванню на надзвичайні події та посилить рівень пожежної безпеки громадян.

Для забезпечення роботи підрозділу у короткий термін було проведено внутрішнє оздоблення приміщень депо, благоустрій території та придбано усе необхідне.

Начальник ГУ ДСНС України у Вінницькій області Руслан Шевчук рятувальникам МПК вручив ключі від пожежного автомобіля та побажав їм гідно виконувати свій професійний обов’язок на благо українського народу.