Одинадцятирічна вінничанка претендує на звання «Герой-рятувальник» року (фото)

Дівчинка врятувала із крижаної води братика

Дівчинку із села Тростянець, що у Вороновицькій громаді на Вінниччині, номінують на звання «Герой-рятувальник». Їй всього 11 років, проте молодий вік не завадив врятувати молодшого двоюрідного брата, повідомляє «Вінниця 24».

Голова Вінницької облради Вячеслав Соколовий подарував планшет одинадцятирічній Ангеліні.

«Ця подія, яка сталась кілька днів тому на території Вороновицької територіальної громади, дуже повчальна для нас усіх. Ангеліна не розгубилась, не йшла на необдумані «подвиги» і зайвий ризик. Натомість вона зробила все правильно – телефоном покликала дорослих і за допомогою гілки утримувала брата на поверхні водойми», – відзначив голова Вінницької облради Вячеслав Соколовий.

Він зустрівся із юною рятівницею, щоб подарувати планшет і подякувати їй за сміливість та обережність, які були проявлені в цій небезпечній ситуації.

«Окремих слів подяки заслуговують батьки дівчинки – за відмінне виховання і швидку реакцію. І, звісно, Захарчик, який не розгубився і давав слушні підказки сестрі», – додав Вячеслав Соколовий.

Нагадаємо, інцидент стався 5 лютого у селі Тростянець. Дивом маленька дівчинка змогла врятувати свого брата, який провалився під кригу та потрапив у крижану воду.

Зі слів місцевих, діти вже не вперше тут провалюються. Але засипати не можуть, бо дуже глибока.

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