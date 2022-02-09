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    «Щедрик» Леонтовича пролунав на Олімпіаді в Пекіні

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    Анастасія Шаботова завершувала командні змагання українців під супровід твору Леонтовича - «Щедрик» Леонтовича пролунав на Олімпіаді в Пекіні
    Анастасія Шаботова завершувала командні змагання українців під супровід твору Леонтовича
    фото: НОК

    Музичний символ Вінниці, пролунав під час виступу Анастасії Шаботової

    Всесвітньо відомий «Щедрик», який став музичним символом Вінниці, пролунав на Олімпіаді в Пекіні.

    Композицію Миколи Леонтовича обрала для свого виступу українська фігуристка Анастасія Шаботова.

    Спортсменка виступала у вишитому вбранні під легендарну мелодію. Прокат виявився не дуже вдалим, проте композицію у мережі оцінили.

    Автор: Шоуспортє

    Нагадаємо, прем’єра кінострічки «Микола Леонтович та його Щедрик» відбулась у кінотеатрі «Родина». Стрічка присвячена 100-річчю з дня виконання всесвітньо відомого твору Миколи Леонтовича «Щедрик» у найбільшому концертному залі Нью-Йорку «Карнегі Хол».

    Додамо, що збірна України в командних змаганнях фігуристів посіла 10 місце.

    До слова, після виступу російської фігуристки деякі спортсмени встали і поаплодували спортсменці, проте українські фігуристи не зрушили з місця.

    Така поведінка вкотре обурила росіян, які знову випустили чимало гнівних стріл в бік українців. Втім, постійні нападки на наших спортсменів вже починають набридати й у російській команді.

    Раніше тренерка українських фігуристів розповіла про підлість росіян на Олімпіаді.

    Нагадаємо, МЗС України запускає виставку, присвячену мелодії «Щедрик».

    Раніше «Щедрик» у виконанні оркестру Нацгвардії замилував мережу. До слова, Tesla перетворила український «Щедрик» на світлове шоу.

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    Теги: музика Вінниця Збірна України Анастасія Шаботова
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    «Щедрик» Леонтовича пролунав на Олімпіаді в Пекіні