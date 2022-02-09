«Щедрик» Леонтовича пролунав на Олімпіаді в Пекіні

Музичний символ Вінниці, пролунав під час виступу Анастасії Шаботової

Всесвітньо відомий «Щедрик», який став музичним символом Вінниці, пролунав на Олімпіаді в Пекіні.

Композицію Миколи Леонтовича обрала для свого виступу українська фігуристка Анастасія Шаботова.

Спортсменка виступала у вишитому вбранні під легендарну мелодію. Прокат виявився не дуже вдалим, проте композицію у мережі оцінили.

Автор: Шоуспортє

Нагадаємо, прем’єра кінострічки «Микола Леонтович та його Щедрик» відбулась у кінотеатрі «Родина». Стрічка присвячена 100-річчю з дня виконання всесвітньо відомого твору Миколи Леонтовича «Щедрик» у найбільшому концертному залі Нью-Йорку «Карнегі Хол».

Додамо, що збірна України в командних змаганнях фігуристів посіла 10 місце.

До слова, після виступу російської фігуристки деякі спортсмени встали і поаплодували спортсменці, проте українські фігуристи не зрушили з місця.

Така поведінка вкотре обурила росіян, які знову випустили чимало гнівних стріл в бік українців. Втім, постійні нападки на наших спортсменів вже починають набридати й у російській команді.

Раніше тренерка українських фігуристів розповіла про підлість росіян на Олімпіаді.

Нагадаємо, МЗС України запускає виставку, присвячену мелодії «Щедрик».

Раніше «Щедрик» у виконанні оркестру Нацгвардії замилував мережу. До слова, Tesla перетворила український «Щедрик» на світлове шоу.

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