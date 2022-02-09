У Вінниці зіткнулися легковик і трамвай (відео)
Аварія сталася, коли легковик рухався заднім ходом
У Вінниці 9 лютого близько 12.10 год. на перехресті вулиць Келецької та Шевченка сталась дорожньо-транспортна пригода за участі трамвая і легковика. Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції Вінницької області, обійшлось без потерпілих.
З’ясувалось, що водій автомобіля «Рено», виїхавши на перехрестя, почав рухатись заднім ходом і зіштовхнувся із трамваєм, який їхав позаду.
На місці працює патрульна поліція.
Рух трамваїв по Келецькій у напрямку вулиці 600-річчя призупинений.
Раніше у Вінниці на Хмельницькому шосе сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Hyundai, Mercedes, трамвая та 74-річного пішохода. У результаті автопригоди потерпілий отримав тілесні ушкодження.