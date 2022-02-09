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    У Вінниці зіткнулися легковик і трамвай (відео)

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    Водій легковика не помітив, що позаду рухався трамвай - У Вінниці зіткнулися легковик і трамвай (відео)
    Водій легковика не помітив, що позаду рухався трамвай
    фото: vinnitsa.info

    Аварія сталася, коли легковик рухався заднім ходом

    У Вінниці 9 лютого близько 12.10 год. на перехресті вулиць Келецької та Шевченка сталась дорожньо-транспортна пригода за участі трамвая і легковика. Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції Вінницької області, обійшлось без потерпілих.

    З’ясувалось, що водій автомобіля «Рено», виїхавши на перехрестя, почав рухатись заднім ходом і зіштовхнувся із трамваєм, який їхав позаду.

    На місці працює патрульна поліція.

    Зіткнення на Келецькій
    Автор: Вінниця. info

    Рух трамваїв по Келецькій у напрямку вулиці 600-річчя призупинений.

    Раніше у Вінниці на Хмельницькому шосе сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Hyundai, Mercedes, трамвая та 74-річного пішохода. У результаті автопригоди потерпілий отримав тілесні ушкодження.

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    Теги: Вінниця водій аварія розслідування поліція
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    У Вінниці зіткнулися легковик і трамвай (відео)