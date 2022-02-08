На Вінниччині шестикласниця врятувала братика, який провалився під кригу

Дівчинка втримала брата та викликала на допомогу дорослих

У Вінницькій області діти пішли кататися на санях, але відпочинок ледь не закінчився трагедією. Дивом маленька дівчинка змогла врятувати свого брата, який провалився під кригу та потрапив у крижану воду. Інцидент стався 5 лютого у селі Тростянець. Про це пишуть на Facebook-cторінці «Вороновицька територіальна громада».

«Хлопчик, що навчається у 4 класі у Гнівані (приїхав на карантин до родичів) катався на гірці та відлучився від гурту, пішов до копанки (викопана водойма розміром десь 2 х 3 м та глибиною до 3-х м). Діти вже розійшлися. Залишилась його двоюрідна сестра, учениця 6 класу», – йдеться у повідомленні.

Саме вона помітила, що хлопчик пішов до копанки. Вона пішла за ним і побачила, що той стоїть на льоду і б'є палицею, у якийсь момент лід тріснув і хлопчина пішов під воду. Дівчинка кинулась до нього, подала палицю, оскільки витягти сил не вистачило, другою рукою набрала по телефону маму.

Хлопчик був у крижаній воді близько п'яти хвилин. За цей час прибігли дорослі та витягли його.

Ім'я рятівниці Ангеліна Соболева. Дівчинка не розгубилася, якби не її сміливість, могло статися горе.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі двоє підлітків провалились під кригу на відстані 30 м від берега. Один із них – потонув.

За даними МВС, тільки у 2021 році провалившись під лід загинуло 63 особи.

На водоймах України від початку 2022 року загинули 17 людей, з яких двоє – діти. Рятувальники попереджають про небезпеку тонкої криги, повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині двоє дітей провалилися у воду під час прогулянки на замерзлій затоці. Їх витягли на берег перехожі. А на Прикарпатті мало не тонув рибалка. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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