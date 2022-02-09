На Вінниччині сільрада незаконно приватизувала ветлікарню

Питанням незаконного привласнення займалася прокуратура області

На Вінниччині прокуратура запобігла незаконній приватизації приміщення вартістю 1 млн грн. Виконано рішення суду про визнання незаконним і скасування рішення органу місцевого самоврядування та витребування у власність держави нерухомого майна площею 100 м кв. на території Чечельницької територіальної громади. Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури.

Установлено, що у власності Чечельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини перебував пункт ветеринарної медицини. Відповідно до рішення виконавчого комітету Вербської сільської ради його було безоплатно передано у приватну власність громадянам, попри те, що Фондом державного майна України не надавалася згода на приватизацію вказаного майна.

Встановивши порушення норм чинного законодавства щодо приватизації державного майна, прокуратура звернулася до суду, який скасував незаконне рішення сільради. На сьогодні приміщення повернено у власність держави.

Як відомо, Фонд державного майна України з початку 2021 року провів понад 1500 аукціонів з продажу майна на суму понад 2,2 млрд гривень. Зокрема, за останні три місяці продані: колишній радянський IT-гігант «Електронмаш» за 970 млн грн, колишній завод «Більшовик» за 1,4 млрд грн та завод «Одесавинпром» за 235 млн грн.

У 2021 році план надходжень до державного бюджету від приватизації встановлений на рівні 12 млрд грн. Проте через карантин аукціони з «великої приватизації» були заборонені з вересня минулого року. Заборону на проведення аукціонів з приватизації Верховна Рада зняла у березні 2021 року.

Додамо. що у листопаді 2021 року Дмитро Сенниченко заявив, що хоче піти з посади голови Фонду державного майна.

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