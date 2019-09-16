«Охрана отмєна» заспіває Jerry Heil у Вінниці: молодь влаштовує екологічний фестиваль на заводі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екофестиваль «ДІ ЛИ» проведуть молоді екологи у Вінниці на території заводу «Кристал» у неділю, 22 вересня

Із 12-ї години до пізнього вечора там лунатиме музика, діятиме низка зон для розваг та корисного й цікавого проведення часу.

Виступлять, зокрема, гурт «ТОНКА» , DJ Tatie Kruu вперше у Вінниці побувають хедлайнери фестивалю - гурт «YUKO» та зірка, яку досі організатори тримали в таємниці - Jerry Heil – авторка й виконавиця хіта останніх місяців «Охрана отмєна».

Ведучий фестивалю також – зірковий. Це – Василь Байдак. Він родом з Вінниччини, зараз грає у популярній команді «Ліги сміху» «Інародний театр абсурду «Воробушек».

«Хочемо, щоб відвідувачі могли одночасно й розважитись, і врятувати планету, - каже організаторка фестивалю Марія Леванчук. - Ми хочемо створити своєрідну зону неформальної екологічної освіти для вінничан, закликати людей сортувати сміття, навчити, показати, що це – легко й цікаво. Часто кажуть, що екологія – нудна тема, ми хочемо її показати зовсім з іншого боку – цікаво, креативно і якісно».

Власне, кажуть організатори, це буде перший великий фестиваль у Вінниці, де відвідувачі не просто прибиратимуть за собою, а все сміття будуть одразу ж сортувати.

Окрім музичної програми, на території заводу «Кристал» діятиме низка фестивальних зон: екобазар, барахолка, алея громадських організацій, фотовиставка, фуд-корт, дитяча зона, арт-простір. Тобто кожен зможе знайти для себе цікавинку. Крім того, виступлять чотири запрошених лектори – відомих в Україні фахівців з екології та збереження довкілля.

Фестиваль буде благодійним - організатори хочуть зібрати 20 тисяч гривень на розвиток станції глибокого сортування сміття, що створена на базі ДонНУ. Систему таких станцій у Вінниці в майбутньому планують розвинути.

За вхід на територію фестивалю потрібно буде заплатити 100 гривень, але діти віком до 12 років, учасники бойових дій та люди з інвалідністю зможуть відвідати дійство безплатно.

Джерело: naparise.com