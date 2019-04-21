Під час фестивалю опери в Тульчині діятиме дитячий кемпінг



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Місця у дитячому кемпінгу бронюються заздалегідь

Цього року на фестивалі опери в Тульчині два дні вражатимуть виставами й мюзиклами для дітей. 4 та 5 червня під час KIDS OPERAFEST на території фестивалю діятиме дитячий кемпінг, розміщення у якому дасть змогу побачити абсолютно всі постановки, а також зекономити час та гроші й заночувати на території парку Палацу.

Місця у дитячому кемпінгу бронюються заздалегідь, тому всім бажаючим необхідно попередньо зареєструватися у кураторів – тур-клубі «Бідняжка», моб.: (097)861-83-05.

Програма участі у кемпінгу коштує: 360 гривень для дитини, 430 гривень для дорослих.

Програма участі у кемпінгу включає:

харчування (4.06 - обід, вечеря, 5.06 - сніданок, вечеря);

екскурсійне обслуговування (відвідування усіх музеїв та визначних місць Тульчина та Тульчинського району);

гарантовані місця у партерній зоні фестивалю під час оперних вистав;

окремі додаткові розважальні програми на території кемпінгу (оперна гімнастика, майстер-класи з живопису та флюроарту, майстер-класи з театрального мистецтва від школи акторської майстерності «Червоний крокодил», виставки та майстер-класи у Палаці Потоцьких, виступи циркових артистів, Трансформерів та Аеродинамічних зайців, містечко «Аліси у країні чудес»).

Додатково оплачуються (за бажанням):

оренда туристичного спорядження;

трансфер (Вінниця – Тульчин – Вінниця).

Територія дитячого кемпінгу буде добре освітлена і забезпечить всі необхідні зручності, охоронятиметься поліцією, а вхід здійснюватиметься лише за браслетами резидентів, які на вході отримають всі, хто попередньо зареєструвалися.

Програма KIDS OPERAFEST

4 червня о 17.00 фестиваль відкриє казкова опера «Король Дроздобород» у виконанні Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва.

Поставлена за мотивами однойменної казки Братів Грімм, саме ця постановка за результатами найпрестижнішої театральної премії України «Київська пектораль» була визнана «Кращою дитячою виставою» 2018 року!

Виконана напрочуд красивою українською мовою і створена за законами сучасного глядацького сприйняття, ця видовищна й феєрично-театральна опера захоплює неповторним сценічним драйвом, буйними барвами декорацій і фантазійних костюмів, що переносять глядача до казкової країни добра і див!

Окрема насолода для меломанів – чудова музика Юрія Шевченка у виконанні харизматичних співаків-акторів, хору та симфонічного оркестру! Композитор надав сучасного звучання класичному оперному жанру у аріях-хітах, пізнаваних лейтмотивах, хорах, ансамблях, дуетах і навіть включив до партитури «оперний…реп».

О 20.00 на головній сцені фестивалю оживе чарівний світ Disney та легендарних мультфільмів-шедеврів, на яких виросло не одне покоління. Вперше в Україні солісти Disney Entertainment презентують унікальний концерт-шоу «Colours of the wind»!

А вже о 21.30 не пропустіть захоплююче вогняне шоу від фіналістів «Україна має талант» EAST FIRE show (м. Харків).

5 червня о 17.00 глядачів KIDS OPERAFEST чекає сповнений надзвичайних пригод, дотепних жартів і чудових джазових мелодій, яскравий мюзикл «Пригоди Гекльберрі Фінна».

Мюзикл режисера Віталія Пальчикова є традиційним бродвейським варіантом, тож готуйтесь до дійсно неймовірних емоцій! Диригент-постановник – лауреат міжнародного конкурсу Сергій Голубничий.

Джерело: vinnitsa.info