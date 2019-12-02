В гостях у киянина жінка вдарила ножем господаря (фото)



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Затримана 47-річна уродженка Донецької області Фото: Нацполіція

Чоловіка в важкому стані госпіталізували до лікарні

У квартирі на проспекті Правди у Подільському районі Києва чоловік отримав ножове поранення. Повідомлення про це до поліції надійшло від лікарів. За викликом виїхала слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місці події правоохоронці з’ясували, що 68-річний місцевий мешканець ввечері зустрівся з жінкою та запропонував їй продовжити знайомство у нього вдома, де вони разом вживали спиртні напої. Зранку правопорушниця під час раптово виниклого конфлікту схопила ніж та тричі вдарила ним чоловіка, після чого втекла.

Потерпілого з проникаючим колото-різаним пораненням грудної клітини було доставлено до лікарняного закладу.

Після проведених оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили підозрювану. Нею виявилась 47-річна уродженка Донецької області, раніше судима за аналогічні види злочинів та крадіжки.

Жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим відділом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.