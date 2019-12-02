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    В гостях у киянина жінка вдарила ножем господаря (фото)

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    Затримана&nbsp;47-річна уродженка Донецької області - В гостях у киянина жінка вдарила ножем господаря (фото)
    Затримана 47-річна уродженка Донецької області
    Фото: Нацполіція

    Чоловіка в важкому стані госпіталізували до лікарні

    У квартирі на проспекті Правди у Подільському районі Києва чоловік отримав ножове поранення. Повідомлення про це до поліції надійшло від лікарів. За викликом виїхала слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    На місці події правоохоронці з’ясували, що 68-річний місцевий мешканець ввечері зустрівся з жінкою та запропонував їй продовжити знайомство у нього вдома, де вони разом вживали спиртні напої. Зранку правопорушниця під час раптово виниклого конфлікту схопила ніж та тричі вдарила ним чоловіка, після чого втекла.

    Потерпілого з проникаючим колото-різаним пораненням грудної клітини було доставлено до лікарняного закладу.

    Після проведених оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили підозрювану. Нею виявилась 47-річна уродженка Донецької області, раніше судима за аналогічні види злочинів та крадіжки.

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    В гостях у киянина жінка вдарила ножем господаря (фото)
    В гостях у киянина жінка вдарила ножем господаря (фото)
    В гостях у киянина жінка вдарила ножем господаря (фото)

    Жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим відділом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

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