Підприємство на Вінниччині щомісяця незаконно закопувало по 500 тонн відходів з токсинами

Небезпечні відходи, яких позбулось одне з підприємств на Вінниччині

Під час дослідження у пробах з місць заховання небезпечних відходів виявили хімічні елементи, що забруднюють підземні води та ґрунти

Служба безпеки України викрила співробітників одного з підприємств у Вінницькій області, які щомісяця незаконно закопували майже 500 тонн токсинів на відкритій місцевості. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередніми даними слідства, представники підприємства уклали договір з однією з російських компаній щодо очищення технічного гліцерину та вивезення готової продукції в Росію.

Вони передбачали, що шкідливі речовини, які утворюються у процесі технологічної обробки сировини, будуть утилізовувати. Однак слідчі з'ясували, що зловмисники вирішили зекономити та незаконно вивозити відходи на орендовану ділянку за межами Вінниці.

За інформацією СБУ, на підприємстві використовували таку схему протягом декількох років, постійно нарощуючи обсяги створення небезпечних відходів.

А це, наголошують у спецслужбі, могло спричинити екологічну катастрофу. Крім того, закопування небезпечних відходів позбувалися неподалік від населених пунктів.

Під час дослідження у пробах з місць заховання небезпечних відходів виявили хімічні елементи, що забруднюють підземні води та ґрунти.

Крім того, спеціалісти Державної екологічної інспекції зафіксували інші грубі порушення закону. Зараз правоохоронці розв'язують питання щодо призупинення роботи підприємства в судовому порядку.

У цій справі відкрили також провадження за статтею 441 (екоцид) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає від 8 до 15 років ув'язнення.