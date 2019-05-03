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    Новини

    По вулиці Івана Богуна буде обмежено рух транспорту

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    По вулиці Івана Богуна буде обмежено рух транспорту

    Обмеження будуть діяти від будинку №88 до будинку №94

    У Вінниці, в мікрорайоні П’ятничани, незабаром розпочнуться роботи з каналізування приватного сектору.

    У зв’язку з цим, тимчасово, з 10 травня до 9 червня, буде обмежено рух транспорту по вулиці Івана Богуна від будинку № 88 до будинку № 94.

    Роботи в проїзді до будинку №90 планується виконувати в нічний час, з 23:00 до 06:00, завчасно попередивши мешканців та відновлюючи можливість руху транспорту вдень.

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