По вулиці Івана Богуна буде обмежено рух транспорту



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Обмеження будуть діяти від будинку №88 до будинку №94

У Вінниці, в мікрорайоні П’ятничани, незабаром розпочнуться роботи з каналізування приватного сектору.

У зв’язку з цим, тимчасово, з 10 травня до 9 червня, буде обмежено рух транспорту по вулиці Івана Богуна від будинку № 88 до будинку № 94.

Роботи в проїзді до будинку №90 планується виконувати в нічний час, з 23:00 до 06:00, завчасно попередивши мешканців та відновлюючи можливість руху транспорту вдень.