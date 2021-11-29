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    На Вінниччині раптом загинули близько 100 лебедів

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    Що саме спричинило масовий мор лебедів, поки що не відомо - На Вінниччині раптом загинули близько 100 лебедів
    Що саме спричинило масовий мор лебедів, поки що не відомо
    фото: golos.com.ua

    Ставок, де померли птахи, наразі перебуває в оренді

    У Вінницькій області на ставку у Северинівці місцеві жителі виявили близько 100 мертвих лебедів. І це лише протягом одного тижня. Про це повідомляє Голос України з посиланням на депутата місцевої територіальної громади Олександра Кишука.

    Інформацію підтвердив журналістам ще один житель села, який розповів, що птахи лежать на мілководді, яке утворилося після того, як зі ставка спустили воду. Що саме спричинило масовий мор, поки що не відомо.

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    На Вінниччині раптом загинули близько 100 лебедів
    На Вінниччині раптом загинули близько 100 лебедів
    На Вінниччині раптом загинули близько 100 лебедів

    «Читав повідомлення, бачив фотографії, але що призвело до загибелі лебедів, сказати не можу», — заявив голова Северинівської громади Василь Малярчук.

    За його словами, ставок наразі перебуває в оренді.

    У свою чергу депутат Кишук ініціює зв'язку із подією збори місцевих мешканців.

    «Треба щось робити, не можна мовчки дивитися, як гинуть шляхетні птахи, як орендар цідить став і нікому до цього немає діла. Хтось перевіряв у орендаря дозвіл на це? Чи має він право перетворювати став на болото?» – обурився він, назвавши це «екологічною катастрофою».

    Нагадаємо, у січні на Вінниччині чоловік врятував лебедів від браконьєрів.

    Теги: екологія смерть тварини Вінниччина птахи
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    На Вінниччині раптом загинули близько 100 лебедів