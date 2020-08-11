Путін заявив про реєстрацію першої у світі вакцини від Covid-19



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Голова Міністерства охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко зазначив, що вакцина від коронавірусу показала високу ефективність і безпеку

Вакцину зареєстрували у вівторок вранці

Президент Путін оголосив про реєстрацію у Російській Федерації першої вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє видання «Известия».

За словами російського президента, вакцину зареєстрували у вівторок вранці.

«Наскільки мені відомо, сьогодні вранці вперше у світі зареєстрована вакцина проти нової коронавірусної інфекції», - заявив Путін на нараді з членами уряду.

Голова Міністерства охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко зазначив, що вакцина від коронавірусу показала високу ефективність і безпеку.

«Вона працює досить ефективно, формує імунітет стійкий і, повторюю, пройшла всі необхідні перевірки», - запевнив Мурашко.

Також Путін повідомив, що одна з його дочок зробила щеплення від коронавірусу.

«Одна з моїх дочок зробила собі таке щеплення. У цьому сенсі вона взяла участь в експерименті. Після першого щеплення температура у неї була 38, на наступний день - 37 з невеликим і все», - заявив російський лідер.

Як повідомлялося, США вже замовили 100 млн доз вакцини від коронавірусу майже на $2 млрд.

Окрім того, Євросоюз виділив €100 мільйонів для розробки вакцини проти Covid-19.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавірусу може початися в середині 2021 року.

У МОЗ раніше повідомили, що масове виробництво вакцини від коронавірусу почнеться не раніше весни 2021 року.

До відома, у світі станом на ранок 11 серпня у світі зафіксовано понад 20,2 мільйона випадків Covid-19. Загалом з 20 254 685 випадків коронавірусу 738 930 - летальні, 13 118 618 осіб одужали. 1% або 64 538 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані. Протягом минулої доби у світі від Covid-19 померло 4 558 людини.

Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (5 251 446), Бразилія (3 057 470), Індія (2 267 153) та Росія (892 654).

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