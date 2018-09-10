Причиною загибелі риби в Ладижинському водосховищі назвали інфекцію та паразитів



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Встановлено причини загибелі риби на Ладижинському водосховищі

Вінницька регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів провела дослідження патологічного (біологічного) матеріалу, а саме: однієї проби води з річки Південний Буг та одного зразка риби (ляща).

При проведенні фізико-хімічних та хіміко-токсикологічних досліджень зразка води було встановлено, що вода у річці Південний Буг відповідає нормативним вимогам.

При проведенні бактеріологічного дослідження однієї проби риби було виділено збудник аеромонозу - Aeromonas hydrophila subs. hydrophyla (інфекційна хвороба багатьох риб, відома також як краснуха коропів та черевна водянка - ред.) . А при повному паразитологічному дослідженні всіх екземплярів риби виявлено ураження зябрового апарату збудником діактілогірозу (хвороба, що викликається монoгенетіческімі сосальщиками, що паразитують на зябрових пелюстках акваріумних та інших прісноводних риб - ред.).

Бактеріологічні дослідження зразку риби на чутливість до антибіотиків тривають.

Також, для повного вивчення ситуації, з виїздом на місце, приєднаються спеціалісти Хмельницької зональної спеціалізованої державної лабораторії ветеринарної медицини з хвороб прісноводних риб та інших гідробіонтів.

Спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області з лікувально-профілактичною метою рекомендують використовувати 150-200 кг. негашеного вапна на гектар водного дзеркала.

Джерело: Vinbazar