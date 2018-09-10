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    Причиною загибелі риби в Ладижинському водосховищі назвали інфекцію та паразитів

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    Причиною загибелі риби в Ладижинському водосховищі назвали інфекцію та паразитів

    Встановлено причини загибелі риби на Ладижинському водосховищі

    Вінницька регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів провела дослідження патологічного (біологічного) матеріалу, а саме: однієї проби води з річки Південний Буг та одного зразка риби (ляща). 

    При проведенні фізико-хімічних та хіміко-токсикологічних досліджень зразка води було встановлено, що вода у річці Південний Буг відповідає нормативним вимогам.

    При проведенні бактеріологічного дослідження однієї проби риби було виділено збудник аеромонозу - Aeromonas hydrophila subs. hydrophyla (інфекційна хвороба багатьох риб, відома також як краснуха коропів та черевна водянка - ред.) . А при повному паразитологічному дослідженні всіх екземплярів риби виявлено ураження зябрового апарату збудником діактілогірозу (хвороба, що викликається монoгенетіческімі сосальщиками, що паразитують на зябрових пелюстках акваріумних та інших прісноводних риб - ред.). 

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    Бактеріологічні дослідження зразку риби на чутливість до антибіотиків тривають.

    Також, для повного вивчення ситуації, з виїздом на місце, приєднаються спеціалісти Хмельницької зональної спеціалізованої державної лабораторії ветеринарної медицини з хвороб прісноводних риб та інших гідробіонтів. 

    Спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області з лікувально-профілактичною метою рекомендують використовувати 150-200 кг. негашеного вапна на гектар водного дзеркала.  

    Джерело: Vinbazar

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