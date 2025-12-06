У Вінниці затримано підприємця, якого підозрюють у розбещені 12-річної дівчинки

Підозрюваний у сексуальному насильстві спілкувався з дитиною в Telegram

Правоохоронні органи Вінниці викрили та затримали 43-річного чоловіка, впливового приватного підприємця, який підозрюється у скоєнні сексуального насильства щодо 12-річної дівчинки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

За даними слідства, чоловік із вересня спілкувався з дитиною в месенджері «Telegram» на тему сексу, а згодом почав схиляти її до реальної зустрічі.

З огляду на малолітній вік та необізнаність, дівчинка погодилася на зустріч. Оскільки вона проживала за кілька десятків кілометрів в іншому районі, підозрюваний власним автомобілем приїхав до її місця проживання. Коли дитина прийшла на зустріч, чоловік вчинив із нею дії сексуального характеру.

Про скоєне дівчинка розповіла лише через кілька днів. На підставі її показів та зібраної оперативної інформації, чоловіка було затримано 5 грудня в порядку статті 208 КПК України.

Наразі готується повідомлення про підозру за двома особливо тяжкими статтями Кримінального кодексу України Ч. 3 ст. 156-1 КК України: Пропозиція зустрічі малолітній особі з метою вчинення дій сексуального характеру. А також Ч. 4 ст. 153 КК України: Вчинення насильницьких дій сексуального характеру щодо малолітньої особи, яка не досягла чотирнадцяти років.

Підозру особисто погоджуватиме і підписуватиме керівник Вінницької обласної прокуратури Олег Ткаленко.

Правоохоронці підкреслюють, що дитині забезпечена належна правова і психологічна допомога.

Нагадаємо, слідчі Гайсинської поліції повідомили про підозру жінці, яка розбещувала малолітню доньку та розповсюджувала за її участі порнографію.