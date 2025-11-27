На Вінниччині затримано жінку за розбещення доньки

Жінці загрожує до 15 років ув’язнення

Слідчі Гайсинської поліції повідомили про підозру жінці, яка розбещувала малолітню доньку та розповсюджувала за її участі порнографію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Під час проведення першочергових слідчих дій працівники поліції вилучили матеріали порнографічного характеру з мобільного телефону підозрюваної. За це жінці загрожує до 15 років ув’язнення.

За процесуального керівництва Гайсинської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманій про підозру за ч. 4 ст. 301-1 (виготовленні, розповсюдженні, дитячої порнографії з примушуванням малолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії) та ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи вчинені членом сім’ї) Кримінального кодексу України.

Суд обрав зловмисниці запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Україні було затримано громадянина США, який понад 30 років переховувався від правосуддя за сексуальні злочини проти дітей. Повідомляється, що 66-річного громадянина США, який перебував у міжнародному розшуку з 1992 року, було затримано на території Київської області.