На Вінниччині затримано жінку за розбещення доньки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Вінниччині затримано жінку за розбещення доньки
Досудове розслідування триває
фото: Національна поліція України

Жінці загрожує до 15 років ув’язнення

Слідчі Гайсинської поліції повідомили про підозру жінці, яка розбещувала малолітню доньку та розповсюджувала за її участі порнографію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Під час проведення першочергових слідчих дій працівники поліції вилучили матеріали порнографічного характеру з мобільного телефону підозрюваної. За це жінці загрожує до 15 років ув’язнення.

За процесуального керівництва Гайсинської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманій про підозру за ч. 4 ст. 301-1 (виготовленні, розповсюдженні, дитячої порнографії з примушуванням малолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії) та ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи вчинені членом сім’ї) Кримінального кодексу України.

Суд обрав зловмисниці запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Україні було затримано громадянина США, який понад 30 років переховувався від правосуддя за сексуальні злочини проти дітей. Повідомляється, що 66-річного громадянина США, який перебував у міжнародному розшуку з 1992 року, було затримано на території Київської області. 

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
