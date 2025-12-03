У Хмільнику чоловік вбив військового

Чоловік може отримати покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до 15 років

За процесуального керівництва Хмільницької окружної прокуратури 53-річному жителю м. Хмільника Вінницької області повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства 35-річного військового. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

«Подія сталася ввечері 1 грудня у Хмільнику. За даними слідства, потерпілий гостював у сусіда, де вони спільно вживали алкоголь. Між чоловіками виник конфлікт на побутовому ґрунті, у розпал якого господар дому схопив зі столу кухонний ніж та вдарив ним свого гостя у шию. Удар спричинив ушкодження магістральних судин, відтак потерпілий помер на місці від масивної крововтрати», – йдеться у повідомленні.

Підозрюваного затримано. До суду скеровано клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою. За злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Нагадаємо, поблизу Жмеринки Вінницької області 1 грудня на території АЗС сталася бійка між чоловіками. Внаслідок чого померла людина.

За даними справи, під час бійки правоохоронець завдав чоловіку удари, від яких той впав на землю. Потерпілий помер під час надання медичної допомоги.