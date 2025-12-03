Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

У Хмільнику чоловік вбив військового

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Хмільнику чоловік вбив військового
Підозрюваного затримано
фото: Національна поліція України

Чоловік може отримати покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до 15 років

За процесуального керівництва Хмільницької окружної прокуратури 53-річному жителю м. Хмільника Вінницької області повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства 35-річного військового. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

«Подія сталася ввечері 1 грудня у Хмільнику. За даними слідства, потерпілий гостював у сусіда, де вони спільно вживали алкоголь.  Між чоловіками виник конфлікт на побутовому ґрунті, у розпал якого господар дому схопив зі столу кухонний ніж та вдарив ним свого гостя у шию. Удар спричинив ушкодження магістральних судин, відтак потерпілий помер на місці від масивної крововтрати», – йдеться у повідомленні.

Підозрюваного затримано. До суду скеровано клопотання  про застосування щодо нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою. За злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до 15 років. 

Нагадаємо, поблизу Жмеринки Вінницької області 1 грудня на території АЗС сталася бійка між чоловіками. Внаслідок чого померла людина

За даними справи, під час бійки правоохоронець завдав чоловіку удари, від яких той впав на землю. Потерпілий помер під час надання медичної допомоги.

Теги: вбивство Вінниччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція повідомила про підозру жительці Ірпеня, яку затримали за фактом умисного вбивства свого чоловіка
Посварилися через Росію. У Києві жінка зарізала чоловіка під час шинкування капусти
26 листопада, 16:54
Троє чоловіків побили військового металевою арматурою, внаслідок чого він помер
На Кіровоградщині затримано трьох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві військового: деталі справи
28 листопада, 19:17
Палаюча автівка вбитого українця
В Одесі затримано підозрюваних у вбивство, яке сталося у Відні: ймовірно, жертва – син харківського чиновника
Вчора, 23:12
Лікарі наголошують: отруєння грибами може бути смертельно небезпечним навіть після термічної обробки
На Вінниччині 14 людей отруїлися грибами: як уникнути небезпеки
13 листопада, 07:19
Фахівці допомогли жінці підтвердити належність до громадянства України
На Вінниччині 73-річна жінка вперше отримала український паспорт
14 листопада, 06:31
Росіяни розстріляли двох українських військових на околиці Затишшя Запорізької області
Окупанти стратили двох українських захисників та отримали страшне покарання
15 листопада, 18:38
На Вінниччині в будинку багатодітної родини спалахнула пожежа (фото)
На Вінниччині в будинку багатодітної родини спалахнула пожежа (фото)
21 листопада, 22:01
Справа про поділ майна сім'ї експрезидента триває дев'ять місяців
Порошенки ділять 17 млрд. Суд знову відправив подружжя у Крижопіль
Вчора, 11:39
Розслідування проводить ДБР
Біля Жмеринки вбито чоловіка: під підозру потрапив поліцейський
Вчора, 21:46

Новини

У Хмільнику чоловік вбив військового
У Хмільнику чоловік вбив військового
Біля Жмеринки вбито чоловіка: під підозру потрапив поліцейський
Біля Жмеринки вбито чоловіка: під підозру потрапив поліцейський
На Вінниччині затримано жінку за розбещення доньки
На Вінниччині затримано жінку за розбещення доньки
Вінниччина: школяр вистрілив однокласнику в око з пневматичного пістолета
Вінниччина: школяр вистрілив однокласнику в око з пневматичного пістолета
Кістому яєчника вагою 18 кілограм видалили жінці у Вінниці
Кістому яєчника вагою 18 кілограм видалили жінці у Вінниці
На Вінниччині 14 людей отруїлися грибами: як уникнути небезпеки
На Вінниччині 14 людей отруїлися грибами: як уникнути небезпеки

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Вчора, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua