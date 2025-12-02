Головна Вінниця Новини
Біля Жмеринки вбито чоловіка: під підозру потрапив поліцейський

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Біля Жмеринки вбито чоловіка: під підозру потрапив поліцейський
Розслідування проводить ДБР
фото: ДБР (ілюстративне)

За даними справи, під час бійки правоохоронець завдав чоловіку удари, від яких той впав на землю

Поблизу Жмеринки Вінницької області 1 грудня на території АЗС сталася бійка між чоловіками. Внаслідок чого померла людина. Про це «Суспільному. Вінниця» повідомила речниця поліції області Заріна Маєвська, передає «Главком».

«Правоохоронець, який перебував у відпустці між ротаціями із зони бойових дій, приїхав на АЗС. Згодом між поліцейським та двома відвідувачами виник словесний конфлікт, у ході якого один з опонентів розпочав бійку», – сказала Заріна Маєвська.

За даними справи, під час бійки правоохоронець завдав чоловіку удари, від яких той впав на землю. Потерпілий помер під час надання медичної допомоги.

Тіло померлого направлено на експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Розслідування проводить ДБР. Також призначено службове розслідування.

До слова, у Києві поліція затримала двох чоловіків, які жорстоко побили свого 39-річного сусіда, ледь не довівши його до смерті. Причиною жорстокої розправи став нібито гучний шум – зловмисники прийшли з’ясовувати стосунки через музику, яку чоловік слухав уночі.

Теги: Вінниччина вбивство

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
