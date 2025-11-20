Вінниччина: школяр вистрілив однокласнику в око з пневматичного пістолета

Потерпілий госпіталізований

У Могилів-Подільському Вінницької області школяр отримав травму ока внаслідок пострілу з пневматичного пістолета. Поліція розслідує обставини поранення підлітка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Повідомлення про госпіталізацію 14-річного хлопчика в поліцію надійшло 19 листопада від медиків обласної дитячої лікарні. Попередньо поліцейські встановили, що перед початком третього уроку, під час оголошеної повітряної тривоги, кілька учнів одного з місцевих ліцеїв не спустилися в укриття та самовільно залишили територію навчального закладу. Біля автобусної зупинки поблизу школи, один із них, граючись пневматичним пістолетом, який, з його слів, придбав в інтернеті, випадково здійснив постріл. У результаті – поранив в око свого однокласника.

Потерпілий госпіталізований. Його стан лікарі оцінюють, як задовільний, зір поступово відновлюється. Знаряддя кримінального правопорушення – пістолет пневматичної дії, правоохоронці вилучили. З батьками й самим 15-річним підлітком працюють ювенальні поліцейські та слідчі.

За цим фактом слідчі Могилів-Подільського райвідділу поліції відкрили кримінальне провадження за кількома статтями:

ч. 1 ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження);

ч. 2 ст. 137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей);

ч. 1 ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають покарання до трьох років позбавлення волі.

Наразі розслідування триває.

Нагадаємо, у місті Покров на Дніпропетровщині дворічний хлопчик отримав поранення, знайшовши вдома пневматичний пістолет. Куля застрягла в ділянці лоба. Лікарі екстреної медичної допомоги оперативно надали допомогу.

До слова, поліція Київщини розслідує обставини нещасного випадку, внаслідок якого загинула дитина на Бориспільщині. Семирічний хлопчик вистрілив з рушниці у шестирічну сусідську дівчинку