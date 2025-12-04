«Віддавав усе заради інших»: у Вінниці проводжають Сергія Жука, який загинув на Харківщині

Сьогодні у Вінниці відбудеться прощання із Сергієм Жуком, за позивним Прол, воїном 3-ї окремої штурмової бригади. Він був нагороджений Золотим Хрестом та орденом «За мужність» III ступеня.

Доброволець, який воював на найгарячіших фронтах і служив стрільцем-зенітником, загинув 27 листопада під час виконання бойового завдання на Харківщині. Йому було лише 28 років.

«Сергій ніколи не хвалився своїм участю у війні та отриманими відзнаками» . Його мати Ірина згадує, що кожна нагорода для нього символізувала, зокрема, біль за загиблими побратимами. Коли ж вона не могла стримати тривогу через непоправні втрати, Сергій казав: «Мамо, це війна, так буває, на війні люди гинуть».

Золотий Хрест Сергій отримав ще на початку великої війни. Тодішній командир зазначав, що завдяки його вогневій підтримці з кулемета вдалося вивести щонайменше дві роти наших військових з оточення біля Бахмута.

Сергій був єдиним сином у сім’ї. Народився у Вінниці 17 лютого 1997 року. Навчався у ліцеї №2, технічному ліцеї та здобув спеціальність радіотехніка у Вінницькому технічному фаховому коледжі. Згодом закінчив Вінницький національний аграрний університет і працював у компанії BEZBRENDU . У 2022 році одружився. Його дружина Вікторія також стала на захист країни, підписала контракт і працює бойовим медиком у Силах Безпілотних Систем.

Мати Сергія згадує, що її син мріяв про мирне життя з коханою, прагнув змін на краще для своєї землі та людей. За її словами, патріотизм Сергія не був гучним або помпезним – він доводив відданість Батьківщині справами. Для нього завжди було важливішим робити щось для інших, а про себе – думати в останню чергу.

Церемонія прощання із Сергієм Жуком розпочнеться о 9:30 за адресою вулиця Батозька, 12 («Реквієм», колонна зала №2). О 12:00 відбудеться відправа у Спасо-Преображенському кафедральному соборі, а поховання – о 13:00 на Алеї Слави Сабарівського кладовища.

Щирі співчуття родині й близьким. Вічна пам’ять і слава Захиснику України!