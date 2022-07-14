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    З'явилося відео моменту прильоту ракети по Вінниці

    З'явилося відео моменту прильоту ракети по Вінниці

    Момент вибуху зафіксували камери спостереження

    У мережі з’явилося відео з камер спостереження, які зафіксували момент вибуху російської ракети у Вінниці.

    Нагадаємо, рашисти обстріляли Вінницю ракетами вагою 1770 кг.

    Як повідомлялося, жертвами ворожого ракетного удару по Вінниці стали 23 людини. П'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані.

    Зазначимо, російські телеграм-канали вже поширили фейкову інформацію, що російські ракети влучили не в центр мирного міста, а «у військову частину».

    Сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників конференції в Гаазі щодо відповідальності Росії за злочини в Україні. Під час своєї промови український лідер розповів про сьогоднішню ракетну атаку росіян на Вінницю.

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    Теги: росія окупанти війна Вінниця Україна окупація #stoprussia
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    З'явилося відео моменту прильоту ракети по Вінниці