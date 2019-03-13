Вперше в Україні головним режисером театру стане француз



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Жуль Одрі пройшов конкурс на посаду головного режисера Франківського драмтеатру

Одрі має досвід успішної роботи у кількох театрах Парижа та в Сан-Дені

Режисер з Франції Жуль Одрі буде працювати на штатній основі в Івано-Франківському національному музично-драматичному театрі ім. Івана Франка на посаді головного режисера.

Про це повідомили сьогодні на прес-конференції у Франківському драмтеатрі.

Жуль Одрі 12 березня пройшов конкурс на посаду головного режисера театру і невдовзі продовжить свою роботу над прем'єрною постановкою «Калігула». В основі вистави – адаптація написаної 1938 року однойменної п'єси Альбера Камю.

«Я дуже люблю Івано-Франківськ. Тут є атмосфера, душа, яких я не зустрічав у жодному місці України. В вашому театрі є вагомий мистецький напрямок, який мене дуже надихає. Моє завдання – знайти баланс між вашою культурою і новими віяннями з Європи», – розповів Жуль Одрі.

Під час прес-конференції Жуль прочитав вірш українською мовою.

Режисер з Парижа має досвід успішної роботи у кількох театрах столиці Франції та в театрі міста Сан-Дені. Задіяний у компанії Future Noir, відомий акціями на підтримку українських політичних в'язнів, у тому числі Олега Сенцова.

Режисер під час прес-конференції розповів про найближчі плани.

Нещодавно Франківський обласний музично-драматичний театр ім. Івана Франка отримав статус національного. А його керівник Ростислав Держипільський отримав Шевченківську премію.

Окрім цього, анонсували про незвичну програму у Міжнародний День театру, який відзначатимуть 26 березня. Стартують о 23 годині і вражатимуть глядачів цілу ніч! Подробиці програми повідомлять пізніше.

До слова, 12 березня, у Департаменті культури Київської міської держадміністрації відбувся конкурс на місце художнього керівника театру «Золоті ворота». Комісія у складі семи осіб одноголосно обрала Ксенію Ромашенко.

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