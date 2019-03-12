Вінничани пропонують започаткувати новий маршрут громадського транспорту по Окружній дорозі



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Про покращення інфраструктури міста

Із розширенням меж Вінниці у 2015 році деякі нові території «випали» із зору місцевої влади. Так вважають підписанти петиції щодо запровадження «швидкого» маршруту з вулиці Київська до Західного автовокзалу через ділянку Окружної дороги, яка називається Львівським шосе.

Відповідну петицію 11 березня подала Людмила Карпова. Вона зазначає,, щоб через центр міста дістатися автовокзалу «Західний» необхідно близько 1,5 години, а маршруткою по Львівському шосе можна було б доїхати за 15 хвилин.

Окрім людей, які зацікавлені у новому маршруті, щоб дістатися роботи, є безліч тих, кому він був би цікавий для відпочинку, оскільки поруч з трасою є ліс та озера.

Джерело: naparise.com