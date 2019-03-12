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    Після буревію Вінницю засипало снігом

    • Розсилка
    Після буревію Вінницю засипало снігом

    Вінничани діляться своїми фото та відео у соцмережах

    У Вінниці після довготривалих поривів вітру, які ще вчора сягали 28 м/с сьогодні стихли.

    Натомість цьому Вінниччину притрусило снігом, а вінничани діляться своїми фото та відео у соц мережах. 

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    Після буревію Вінницю засипало снігом
    Після буревію Вінницю засипало снігом
    Після буревію Вінницю засипало снігом
    Після буревію Вінницю засипало снігом



    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на Вінниччині буревій забрав життя жінки та маленької дівчинки.

    Також від сильного вітру у селі Іванівка Теребовлянського району на Тернопільщині впала водонапірна вежа.

    У Львові, у ніч на неділю, 10 березня, та зранку були сильні пориви вітру, які наробили місцевим жителям лиха.

    Сильний вітер відзначився і в столиці. Ураган завдав збитків киянам.

    Джерело: vn.presspoint.in.ua

    Вінниця снігопад вінничани вітер буревій
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