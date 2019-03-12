Після буревію Вінницю засипало снігом



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Вінничани діляться своїми фото та відео у соцмережах

У Вінниці після довготривалих поривів вітру, які ще вчора сягали 28 м/с сьогодні стихли.

Натомість цьому Вінниччину притрусило снігом, а вінничани діляться своїми фото та відео у соц мережах.









Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на Вінниччині буревій забрав життя жінки та маленької дівчинки.

Також від сильного вітру у селі Іванівка Теребовлянського району на Тернопільщині впала водонапірна вежа.

У Львові, у ніч на неділю, 10 березня, та зранку були сильні пориви вітру, які наробили місцевим жителям лиха.

Сильний вітер відзначився і в столиці. Ураган завдав збитків киянам.

Джерело: vn.presspoint.in.ua