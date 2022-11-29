«Ситуація – дуже складна»: чиновники відвідали атакований рашистами Ладижин

У Ладижині розгорнуті «Пункти незламності»

У місті Ладижин, що на Вінниччині надзвичайна ситуація. Після ракетного обстрілу росіянами Ладижинської ТЕС у Вінницькій області виникла аварія у мережах теплопостачання міста. Про ситуацію в місті розповів голова Вінницької обласної Ради В'ячеслав Соколовий.

«Сьогодні із Сергієм Борзовим – в Ладижині. Там – надзвичайна ситуація. Країна-терорист Росія залишила людей без тепла. Альтернативні джерела опалення та відновлення критичної інфраструктури – питання №1. Людей наодинці з бідою не залишимо. Шукаємо найоптимальніший вихід», – написав чиновник.

Також Соколовий запевнив, що влада та усі служби працюють цілодобово, у місті розгорнуті «Пункти незламності».

«Зарядити телефон, загрітися, випити гарячого чаю – це є. Медична допомога. Усіх, хто її потребує, прийме лікарня у Гайсині. Вона – за 20 кілометрів від Ладижина. Найголовніше – тепло. Докладаються усі зусилля, щоб відновити теплопостачання. У місті має бути котельня – не приватна, а комунальна. Зараз у цьому напрямі триває серйозна робота. Ситуація – дуже складна. Але при цьому усьому ладижинці відправляють допомогу у Херсон! Бо там людям – ще важче, кажуть містяни. Українців не перемогти!» – додав Соколовий.

Нагадаємо, Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оголосила у Ладижині надзвичайну ситуацію воєнного характеру.

Як повідомлялося, у вівторок, 11 жовтня, вранці російські окупанти дронами атакували Ладижинську ТЕС на Вінниччині.

Як відомо, 22 листопада президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що по всій країні розгортається новий проєкт підтримки людей – «Пункти незламності».

Нагадаємо, наразі у Києві працюють понад 430 пунктів обігріву.