Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти з артилерії обстріляли агропідприємство та приватні будинки на Сумщині (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Окупанти з артилерії обстріляли агропідприємство та приватні будинки на Сумщині (фото)
Рашисти зруйнували оселі мирних українців
фото: Дмитро Живицький/ Telegram

Загарбники зруйнували склади з зерном і техніку

В одному із прикордонних сіл Сумщини, яке сьогодні обстріляла ствольна артилерія РФ, частково зруйновані дахи і стіни в трьох складах із зерном, а також постраждала техніка. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Новослобідську громаду російські військові обстріляли зі ствольної артилерії. В одному з прикордонних сіл розірвалися дев'ять ворожих снарядів. Постраждало місцеве агропідприємство. Вибухи частково зруйнували дахи та стіни в трьох складах із зерном», – йдеться у повідомленні. 

Окупанти з артилерії обстріляли агропідприємство та приватні будинки на Сумщині (фото) фото 1

Пошкоджені два трактори та три автомобілі. Прильоти були і поруч із адмінбудівлею. Там пошкоджені вікна та електродроти. Люди не постраждали, зазначив Живицький.

Окупанти з артилерії обстріляли агропідприємство та приватні будинки на Сумщині (фото) фото 2
Окупанти з артилерії обстріляли агропідприємство та приватні будинки на Сумщині (фото) фото 3

Крім того, пообіді російські війська зі ствольної артилерії обстріляли Ворожбянську громаду. 30 прильотів було на двох вулицях. Снаряди розривалися на подвір’ях, біля осель. Пошкоджені щонайменше шість будинків місцевих мешканців. Ще чотири мають значні руйнування. У деяких немає стін та дахів.  

9 фото
На весь екран
фото: Дмитро Живицький/ Telegram

Люди встигли сховатися в укриття. 

Нагадаємо, у Лимані Донецької області окупанти завдали удару із «Градів» по житловому сектору.

Також напередодні рашисти обстріляли Дніпро. Під ракетний удар потрапило одне з приватних підприємств міста. 

Теги: обстріл Сумщина укриття військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Троє людей зазнали травм від осколків 
Рашисти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури Сумщини, є поранені (фото) 
14 листопада, 16:29
Російські окупанті обстріляли прикордоння із мінометів
Окупанти вгатили по прикордонних громадах Сумщини: десятки прильотів
25 листопада, 04:17
Рятувальники ліквідовують наслідки рашистської атаки
Атака на Дніпропетровщину та обстріл Сумщини: яка ситуація в регіонах
Сьогодні, 10:30

Події в Україні

Уряд хоче забезпечити всі «Пункти незламності» Starlink: вартість зв’язку для українців зменшиться
Уряд хоче забезпечити всі «Пункти незламності» Starlink: вартість зв’язку для українців зменшиться
Чому деякі будинки постійно із світлом? Уряд звернувся до обленерго та місцевої влади 
Чому деякі будинки постійно із світлом? Уряд звернувся до обленерго та місцевої влади 
Зеленський обговорив із Шольцем формулу миру 
Зеленський обговорив із Шольцем формулу миру 
Окупанти вбили письменника Вакуленка: поліція повідомила нові деталі
Окупанти вбили письменника Вакуленка: поліція повідомила нові деталі
Окупанти з артилерії обстріляли агропідприємство та приватні будинки на Сумщині (фото)
Окупанти з артилерії обстріляли агропідприємство та приватні будинки на Сумщині (фото)
Німеччина передасть Україні 14 наземних безпілотників 
Німеччина передасть Україні 14 наземних безпілотників 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
244K
Росія готує нову хвилю ракетних ударів по Україні: ISW назвав терміни
123K
Звірства бурятів та чеченців в Україні: реакція Кремля на слова Папи Римського
27K
Нардеп звинуватив СБУ та прокуратуру у блокуванні бізнесу найбільших підприємств країни
24K
«Ніхто воювати вже не хоче, всі наїлися». Рашист розповів, як в армії ворога назріває бунт (відео)
19K
Обстріл Дніпра: окупанти поцілили у приватне підприємство
13K
Білий дім: Путін робить огидні речі

Новини

ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів у Сватовому – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
Вчора, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту