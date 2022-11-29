Окупанти з артилерії обстріляли агропідприємство та приватні будинки на Сумщині (фото)

Загарбники зруйнували склади з зерном і техніку

В одному із прикордонних сіл Сумщини, яке сьогодні обстріляла ствольна артилерія РФ, частково зруйновані дахи і стіни в трьох складах із зерном, а також постраждала техніка. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Новослобідську громаду російські військові обстріляли зі ствольної артилерії. В одному з прикордонних сіл розірвалися дев'ять ворожих снарядів. Постраждало місцеве агропідприємство. Вибухи частково зруйнували дахи та стіни в трьох складах із зерном», – йдеться у повідомленні.

Пошкоджені два трактори та три автомобілі. Прильоти були і поруч із адмінбудівлею. Там пошкоджені вікна та електродроти. Люди не постраждали, зазначив Живицький.

Крім того, пообіді російські війська зі ствольної артилерії обстріляли Ворожбянську громаду. 30 прильотів було на двох вулицях. Снаряди розривалися на подвір’ях, біля осель. Пошкоджені щонайменше шість будинків місцевих мешканців. Ще чотири мають значні руйнування. У деяких немає стін та дахів.

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фото: Дмитро Живицький/ Telegram

Люди встигли сховатися в укриття.

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