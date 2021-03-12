Стало відомо, скільки медиків вакцинувалося на Вінниччині

З початку вакцинації щеплення зробили 1800 медичних працівників

У 28 опорних лікарнях Вінницької області, до яких надходять хворі на Covid-19, рівень завантаженості ліжок перевищує 70%. Про це з посиланням на директора Департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної державної адміністрації Тетяну Бондаренко повідомляє «Вінниця.інфо».

Також за словами чиновниці станом на 12 березня на Вінниччині вакцинувалось 1800 медичних працівників.

Тетяна Бондаренко зазначила, що ситуація із рівнем захворюваності на коронавірусну інфекцію залишається напруженою як у Вінницькій області, так в цілому по Україні. Лікарні переповнені, 50% ліжок з підведеним киснем теж зайняті хворими. Посадовиця зауважила, що розповсюдження інфекції можна зупинити шляхом дотримання карантинних вимог. Це носіння маски, миття рук, невідвідування місць скупчення людей.

«Другий шлях зупинки пандемії – вакцинація. З 24 лютого на Вінниччині розпочалася вакцинальна кампанія проти Covid-19. Ми отримали 17800 доз вакцини Covishield/AstraZeneca. Це якісна, ефективна, безпечна вакцина, розроблена для того, щоб попередити захворювання на коронавірус або випадки середньо важкого та важкого розвитку хвороби в разі інфікування», – наголосила Тетяна Бондаренко.

Також вона зауважила, що в області працюють 9 мобільних бригад, які спеціально пройшли відповідне навчання по використанню вакцини та організації вакцинальних сесій. На часі – формування списків інших пріоритетних груп, які підлягають вакцинації на наступному етапі – а це люди віком 80 і старше. Записатися на вакцинацію можна через застосунок в телефоні «Дія» та за номером 0800602019.

«Зараз формуються списки для вакцинації. Наступний наш крок – впровадження реєстраторів для запису на вакцинацію в кожному ЦПМСД. Записатись на вакцину можна незалежно від того, де підписана декларація з сімейним лікарем. В кожному центрі первинної медико-санітарної допомоги будуть реєстратори, щоб якомога більше людей могли записатись на вакцинацію», – резюмувала Тетяна Бондаренко.

Як стало відомо раніше, першу лікарку у Вінниці вакцинували 24 лютого. На початку бурезня Вінницька область потрапила у трійку лідерів за кількістю щеплень від Covid-19 за добу.

Раніше повідомлялося про те, що протягом минулої доби на Вінниччині виявлено найбільшу кільсть інфікованих з часу початку пандемії. Також сьогодні, 12 березня, мер Вінниці Сергій Моргунов заявив, що можливості міських лікарень Вінниці надалі приймати хворих на коронавірус повністю вичерпані.

Крім того, у Вінниці із суботи вводяться карантинні обмеження «червоного» рівня щодо заборони проведення будь-яких масових заходів та роботи спортивних закладів і закладів культури.