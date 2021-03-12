У лікарнях Вінниці бракує ліжок для хворих на Covid-19, місто вводить «червоні» обмеження

Мерія вимагає від облдержадміністрації розгорнути додаткові ліжка

Можливості міських лікарень Вінниці надалі приймати хворих на коронавірус станом на сьогодні, 12 березня, повністю вичерпані. Як повідомляє «Місто над Бугом», про це під час брифінгу сказав мер міста Сергій Моргунов. Також він закликав керівництво області розгортати додаткові ліжка для інфікованих коронавірусом.

«В черговий раз звертаюсь до Вінницької обласної державної адміністрації щодо необхідності розгортання додаткових ковідних ліжок на базі обласних закладів охорони здоров'я, тому що можливості міських лікарень уже повністю вичерпані. Адже наші міські стаціонари лікують усіх пацієнтів. До нас привозять з усіх районів Вінницької області. Але разом із тим частину вінничан везуть в інші опорні лікарні. Тому це навіть було б дорожче, аніж відкрити додаткові ліжка на базі обласних медичних закладів, які безпосередньо знаходяться у місті Вінниці», – наголосив Сергій Моргунов.

Сергій Моргунов зазначив, що, приміром, міська лікарня імені Пирогова та обласний клінічний госпіталь ветеранів війни могли б суттєво підтримати міську систему охорони здоров’я та надавати послугу усім, хто її потребує. Ситуація на межі критичної і якщо не розірвати ланцюг захворюваності, важкохворих не буде куди госпіталізовувати, – підсумував очільник міста.

Як впливає із протоколу засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, через стрімке поширення захворюваності у міській територіальній громаді додатково до протиепідемічних заходів «помаранчевого» рівня, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020р. № 1236 (зі змінами), у Вінниці вводяться карантинні обмеження «червоного» рівня щодо заборони проведення будь-яких масових заходів та роботи спортивних закладів і закладів культури.

Раніше повідомлялося про те, що протягом минулої доби на Вінниччині виявлено найбільшу кільсть інфікованих з часу початку пандемії.