У Вінницькій області кількість захворілих на кір зменшилася на 43,5%



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Протягом тижня у Вінницькій області захворіли на кір 66 осіб, із них 31 дорослий та 35 дітей.

«З початку поточного року в області зареєстровано 3 424 випадки кору. Рівень захворюваності склав 216,2 вип. на 100 тис. нас. (в Україні 100,1 вип. на 100 тис. нас.) Серед захворілих 1 910 дітей, що становить (778,1 вип. на 100 тис. дитячого населення. Із всіх захворілих 64% не були щеплені проти кору», - повідомляє Лабораторний центр МОЗ у Вінницькій області.

Випадки кору реєструються у всіх адміністративних територіях області.

Найбільше людей захворіли на кір в м. Вінниця (1 087 осіб),Хмільницькому районі (212 осіб), Вінницькому районі (202 особи), Козятинському районі (176 осіб), Барському районі (169 осіб), Калинівському районі (137 осіб), Літинському районі (119 осіб),Шаргородському районі (114 осіб), Тиврівському районі 104 особи).

Єдиним ефективним засобом профілактики кору є вакцинація.

На даний час в усіх лікувально-профілактичних закладах області, які проводять щеплення, є в наявності достатня кількість комбінованої вакцини проти кору. Залишки даного препарату складають 36590 доз вакцини КПК.

Джерело: vinnitsa.info