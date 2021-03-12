Коронавірусний антирекорд на Вінниччині: кількість нових інфікованих найвища з початку епідемії

Всього у Вінницькій області за добу виявлено 940 випадків захворювання

Значно погіршилась ситуація з захворюваністю на Covid-19 минулої доби. Як повідомляє «Вінниця.інфо», на ранок 12 березня у регіоні виявили 940 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Для області це найбільша кількість інфікувань за добу від початку епідемії. Але Вінниччина сьогодні не в лідерах за кількістю нових випадків Covid-19, в сусідній Житомирській області – 1310 інфікувань.

За минулу добу у Вінницькій області померли 13 пацієнтів, одужало – 329 осіб.

В Україні за минулу добу всього зафіксовано 12946 випадків інфікувань. Одужали минулої доби 4630 людини, померло –230 осіб.

Нагадаємо, за даними департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА, станом на ранок 11 березня в 28 опорних лікарнях області на стаціонарі перебувало 2270 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 та підозрою на коронавірус. 1310 пацієнтів у важкому стані, з них – 4 на апараті ШВЛ, 96 – на СРАР і 1210 – на кисні. Також станом на ранок 11 березня в області було підтверджено Covid-19 у 659 людей.