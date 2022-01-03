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    На Вінниччині замість ялинки запалав величезний помідор (фото)

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    Мешканці села копали траншеї, прокладали кабелі, встановлювали правильне освітлення, аби створити новорічне диво - На Вінниччині замість ялинки запалав величезний помідор (фото)
    Мешканці села копали траншеї, прокладали кабелі, встановлювали правильне освітлення, аби створити новорічне диво
    фото: Z міста V село/Facebook

    «Під Новий Рік всі запалюють ялинки. А ми вирішили бути оригінальними», – повідомив місцевий житель

    У селі Велика Кісниця на Вінниччині місцеві жителі замість новорічної ялинки «запалили» томат. Про це повідомив Андрій Федик на фейсбук-сторінці руху «Z міста V село».

    Свого часу у центрі села встановили велетенський пам’ятник помідору з пісковику. На Новий рік світлий камінь вирішили підсвітити у червоний колір, щоб створити візуалізацію справжності овочу.

    «Під Новий Рік всі запалюють ялинки. А ми вирішили бути оригінальними та запалили новорічний томат! Багато людей питали нас: чому помідор не червоний? Ну то ми його «вдосконалили». Простих шляхів, звичайно, не шукали. Попрацювати довелося добряче. Копали траншеї, прокладали кабелі, встановлювали правильне освітлення. Результат – неперевершений! Світлини не передають всього вау-ефекту, який відчувається тут, на місці. Прийдіть ввечері – будете приємно вражені, бо тепер він справді червоний», написав Андрій Федик.

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    На Вінниччині замість ялинки запалав величезний помідор (фото)
    На Вінниччині замість ялинки запалав величезний помідор (фото)
    На Вінниччині замість ялинки запалав величезний помідор (фото)
    фото: Z міста V село/Facebook

    Нагадаємо, головна ялинка України в Києві на Софійській площі увійшла до топ-15 найкрасивіших ялинок Європи. Як зазначає Europe Best Destinations, київська ялинка опинилася на 13 місці у списку.

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    Теги: Вінниця новорічні свята Вінниччина село ялинка
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    На Вінниччині замість ялинки запалав величезний помідор (фото)