У казахському місті в новорічну ніч згоріла головна ялинка (відео)

Люди активно фотографувалися на фоні новорічного символу, який яскраво палав

У місті Тараз, що в Казахстані, просто у новорічну ніч згоріла головна ялинка. Про це повідомляють місцеві ЗМІ та телегарм-канали.

На офіційній сторінці Департаменту надзвичайних ситуацій Жамбильської області в Instagram зазначається, що штучна ялина на площі Арбат спалахнула 1 січня о 00:06 за місцевим часом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от В Таразе всегда солнечно (@vtvs_taraz)

Полум'я швидко піднялося до верхівки дерева, і поки рятувальники 20 хвилин гасили ялинку, вона завалилося на бік. На щастя, ніхто не постраждав, хоча людей на площі було багато. Вони активно фотографувалися на фоні новорічного символу, який яскраво палав.

Що спричинило пожежу – підпал чи несправність гірлянди – наразі не уточнюють.

Раніше повідомлялося, що ялинка з 3 тис. колод з'явилася в Карелії. Висота ялинки становить майже 10 метрів, а вага – 100 тонн. Незвичайне дерево збудували працівники Сегезького ЦПК, де влаштували конкурс на незвичайну новорічну ялинку.

Головна ялинка України в Києві на Софійській площі увійшла до топ-15 найкрасивіших ялинок Європи. Як зазначає Europe Best Destinations, київська ялинка опинилася на 13 місці у списку.

Українська новорічна ялинка перебуває у рейтингу між ялинками з Польщі та Італії.



