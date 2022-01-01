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    У казахському місті в новорічну ніч згоріла головна ялинка (відео)

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    Полум'я швидко піднялося до верхівки дерева - У казахському місті в новорічну ніч згоріла головна ялинка (відео)
    Полум'я швидко піднялося до верхівки дерева
    фото: instagram.com/jambyl_tjd

    Люди активно фотографувалися на фоні новорічного символу, який яскраво палав

    У місті Тараз, що в Казахстані, просто у новорічну ніч згоріла головна ялинка. Про це повідомляють місцеві ЗМІ та телегарм-канали.

    На офіційній сторінці Департаменту надзвичайних ситуацій Жамбильської області в Instagram зазначається, що штучна ялина на площі Арбат спалахнула 1 січня о 00:06 за місцевим часом.

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    Публикация от В Таразе всегда солнечно (@vtvs_taraz)

    Полум'я швидко піднялося до верхівки дерева, і поки рятувальники 20 хвилин гасили ялинку, вона завалилося на бік. На щастя, ніхто не постраждав, хоча людей на площі було багато. Вони активно фотографувалися на фоні новорічного символу, який яскраво палав.

    Що спричинило пожежу – підпал чи несправність гірлянди – наразі не уточнюють.

    Раніше повідомлялося, що ялинка з 3 тис. колод з'явилася в Карелії. Висота ялинки становить майже 10 метрів, а вага – 100 тонн. Незвичайне дерево збудували працівники Сегезького ЦПК, де влаштували конкурс на незвичайну новорічну ялинку.

    Головна ялинка України в Києві на Софійській площі увійшла до топ-15 найкрасивіших ялинок Європи. Як зазначає Europe Best Destinations, київська ялинка опинилася на 13 місці у списку.

    Українська новорічна ялинка перебуває у рейтингу між ялинками з Польщі та Італії.


    Теги: ЗМІ конкурс рятувальники ялинка Instagram
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    У казахському місті в новорічну ніч згоріла головна ялинка (відео)