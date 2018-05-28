Травмований спортсмен з Вінниччини завоював «срібло» чемпіонату Азії

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Паратхеквондист Антон Швець готується до Паралімпійських Ігор 2020 року

С 22 по 25 травня у місті Хошимін (В'єтнам) пройшов відкритий чемпіонат Азії з тхеквондо (ВТФ) серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Він мав статус рейтингового, тобто відбору на Паралімпійські Ігри 2020 року.

В змаганнях взяли участь 120 спортсменів із 28 країн. Національну збірну України, яка дуже достойно виступила на цьому турнірі, готував тренер із Ладижина Сергій Брушніцький.

Вікторія Марчук (Запоріжжя) здобула золоту нагороду. В фінальному поєдинку вона виграла у спортсменки з Індії із рахунком 21:12.

Чемпіон світу, Всесвітніх ігор, Європи та № 1 світового рейтингу у своїй категорії Антон Швець (Ладижин) в півфіналі достроково із рахунком 26:6 здобув перемогу над бійцем із Кореї. Але через травму в заключному бою поступився спортсмену з Казахстану із рахунком 13:22. В результаті - срібна медаль.

«Вперше на міжнародних стартах виступили молоді українські паратхеквондисти Антон Липовий та Оксана Гранкіна, які завоювали бронзу. Антон в чвертьфіналі буквально розгромив свого суперника із Непалу з рахунком 20:0. Але не зміг пройти більш досвідченого спортсмена з Ірану, який згодом став чемпіоном. Оксана в боротьбі за вихід до четвірки виграла в представниці Непалу (15:13). На жаль, в півфіналі поступилася росіянці, яка на першому чемпіонаті Європи була чемпіонкою, – інформує Сергій Брушніцький. – Незважаючи ані на що, наша національна збірна за паратхеквондо рухається до заповітної мрії – Паралімпійських Ігор».



