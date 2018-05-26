Тренер збірної України: Не спілкувався з представниками «Спартака» або інших клубів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рауль Ріанчо. Фото: ФК Динамо

Рауль Ріанчо знаходиться в Харкові разом зі збірною України

Помічник головного тренера збірної України Андрія Шевченка Рауль Ріанчо спростував свій переїзд в московський «Спартак».

Ведучий шоу «ТаТоТаке» на YouTube Костянтин Андріюк повідомив про те, що Ріанчо вже підписав контракт зі «Спартаком» і стане асистентом в тренерському штабі Массімо Каррери. Іспанський фахівець цю інформацію спростував.

«Я можу вам точно сказати, що не вестиму ніяких переговорів, поки не закінчиться тренувальний збір України. Зараз я перебуваю на базі і зосереджений тільки на роботі в збірній, і не думаю про інші речі. Так, я знаю, що з'явилися новини про мої переговори зі «Спартаком» і про те, що є й інші клуби, які проявляють до мене інтерес, але не знаю, звідки вони з'явилися», - заявив Ріанчо в інтерв'ю FootBoom.

Рауль Ріанчо знаходиться в Харкові разом зі збірною України, яка готується до товариських матчів проти проти Марокко (31 травня) та Албанії (3 червня).