Збірна України розпочала етап підготовки до Чемпіонату світу з перемог

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Збірна України проти збірної Польщі. Фото: ФБУ

Національна команда здобула 2 перемоги з рахунком 21:20 і 21:19

Національна збірна України з баскетболу 3х3 під проводом Олега Юшкіна і молодіжна збірна U23 під проводом Сергія Алферова зараз перебувають на тренувальних зборах у Польщі.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

У суботу, 26 травня, було зіграно кілька контрольних поєдинків у яких національна команда здобула 2 перемоги з рахунком 21:20 і 21:19. В обох командах грають кандидати у збірну Польщі, яка також візьме участь у Чемпіонаті світу на Філіппінах. Молодіжна команда у поєдинках поступилася.

«Збори проходять загалом у дуже хороших умовах. Поляки цього року змінили систему підготовки своєї команди. З тих пір як 3х3 увійшов до олімпійської програми, підготовка до змагань у багатьох країнах вийшла на значно серйозніший рівень. Ми поступово готуємо команду до часової адаптації, ще у Одесі ми розпочинали роботу о 7:00, саме о сьомі ранку за Києвом нам належить грати свій перший поєдинок на Чемпіонаті світу. Зараз усі 8 гравців працюють у штатному режимі», - заявив тренер національної збірної України Олег Юшкін.