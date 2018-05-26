У Києві зник заробітчанин з Вінниччини
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Увага розшук!
Управлінням карного розшуку ГУНП у Вінницькій області розшукується безвісти зниклий Петро Риндюк, 23.06.1993 р.н., житель села Іванів Калинівського району, який перебуває на заробітках у Києві. 13 травня 2018 року він останнє виходив на зв`язок з рідними та до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме.
Про це інформує ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».
Прикмети зниклого: зріст 170 см., обличчя овальне, волосся пряме, очі темні, худорлявої статури.
На момент зникнення був одягнений в спортивний костюм сірого кольору, сіру футболку та білі кросівки.
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