У Києві зник заробітчанин з Вінниччини

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Увага розшук!

Управлінням карного розшуку ГУНП у Вінницькій області розшукується безвісти зниклий Петро Риндюк, 23.06.1993 р.н., житель села Іванів Калинівського району, який перебуває на заробітках у Києві. 13 травня 2018 року він останнє виходив на зв`язок з рідними та до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме.

Про це інформує ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Прикмети зниклого: зріст 170 см., обличчя овальне, волосся пряме, очі темні, худорлявої статури.

На момент зникнення був одягнений в спортивний костюм сірого кольору, сіру футболку та білі кросівки.

Поліція звертається до всіх небайдужих громадян, які бачили чоловіка чи знають про його місцезнаходження, телефонуйте «102».