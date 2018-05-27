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    Скандальний тренер «Волині» очолив новий клуб

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    Віталій Кварцяний. Фото: Соцмережі - Скандальний тренер «Волині» очолив новий клуб
    Віталій Кварцяний. Фото: Соцмережі

    «Таврія-Скіф» виступає в чемпіонаті України серед аматорів

    Віталій Кварцяний працюватиме з любительським клубом «Таврія-Скіф».

    Про це повідомив президент клубу Сергій Каліман на своїй сторінці в Facebook.

    «Контракт підписаний!!! Віталій Володимирович пообіцяв за три сезони вивести «Таврію-Скіф» в Першу лігу», - написав Сергій Каліман.

    Нагадаємо, що останнім місцем роботи Віталія Кварцяного була «Волинь», яку він покинув в 2017 році. На даний момент Квярцяний є головою Федерації футболу Волині.

    Наразі «Таврія-Скіф» виступає в чемпіонаті України серед аматорів.

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