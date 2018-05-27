Скандальний тренер «Волині» очолив новий клуб

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Віталій Кварцяний. Фото: Соцмережі

«Таврія-Скіф» виступає в чемпіонаті України серед аматорів

Віталій Кварцяний працюватиме з любительським клубом «Таврія-Скіф».

Про це повідомив президент клубу Сергій Каліман на своїй сторінці в Facebook.

«Контракт підписаний!!! Віталій Володимирович пообіцяв за три сезони вивести «Таврію-Скіф» в Першу лігу», - написав Сергій Каліман.

Нагадаємо, що останнім місцем роботи Віталія Кварцяного була «Волинь», яку він покинув в 2017 році. На даний момент Квярцяний є головою Федерації футболу Волині.

Наразі «Таврія-Скіф» виступає в чемпіонаті України серед аматорів.