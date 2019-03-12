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    У Чернівецькому районі чоловік налякав свою співмешканку запальничкою та забрав у неї всі заощадження

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    У Чернівецькому районі чоловік налякав свою співмешканку запальничкою та забрав у неї всі заощадження

    Підозрюваний був затриманий в обласному центрі

    10 березня, приблизно о 6:40, на гарячу лінію «102» зателефонувала жителька села Березівка, що у Чернівецькому районі. За словами жінки, словесна суперечка між нею та її співмешканцем закінчилася тим, що він її побив, а потім дістав предмет схожий на пістолет та почав ним погрожувати. Забравши її заощадження в розмірі 300 доларів, він зник у невідомому напрямку.

    Як розповідає начальник відділення поліції в Чернівецькому районі, завдяки слідчо-оперативним діям, вдалося встановити місцезнаходження зловмисника. Виявилось, що він намагався втекти до обласного центру на рейсовому автобусі. Коли підозрюваний вже у Вінниці виходив з автобуса,  він був затриманий.

    Провівши обшук ймовірного грабіжника, правоохоронці вилучили у нього вкрадені кошти, а також запальничку-пістолет, якою він погрожував своїй співмешканці.

    Наразі чоловік затриманий, триває досудове розслідування. За цей злочин йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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