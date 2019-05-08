У Гнівані буде свій Біг-Бен – на башті костелу встановлять годинник
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Годинник буде виготовлений у Польщі
На башті Гніванського костелу встановлять годинник, подібний тому, що був у довоєнні часи. Виготовлять його у Польщі, наразі триває збір коштів для реалізації ідеї.
Про це на сторінці у «Фейсбук» повідомив мер міста Володимир Кулешов.
«Відбулася зустріч з настоятелем храму Кшистофом Бузіковським. В конструктивній розмові було розглянуто питання про встановлення на башті Гніванського костелу годинника, подібного тому, який був в довоєнні часи. Годинник буде виготовлений у Польщі. Ціна питання 150 тисяч грн. Перш за все, кошти будуть зібрані з допомогою меценатів та небайдужих мешканців громади. До збору коштів долучилися наші Польські партнери з Гміни Сухи Ляс… Решту коштів планується виділити з міського бюджету. Прохання до всіх небайдужих долучатися до загальної справи! Про механізм збору коштів буде повідомлено додатково.
Перший бій курантів гніванчани можуть почути на святкування Дня міста у вересні цього року.
Джерело: vinnitsa.info