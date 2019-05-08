На Вінниччині під колесами потяга загинув чоловік



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Чоловік загинув на місці

У ніч на 8 травня на Вінниччині під колеса пасажирського потяга загинув 58-річний чоловік. Це вже друга подібна трагедія за кілька днів. Поліція проводить розслідування.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Вінницької області, нещасний випадок трапився близько 2-ї години ночі біля станції Рахни Лісові у Шаргородському районі. Чоловік переходив колії у невстановленому місці та потрапив під поїзд сполученням «Одеса - Львів».

Від отриманих травм місцевий житель загинув на місці події.

Слідчим управлінням обласного главку поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.

Джерело: naparise.com