У Козятині на Вінниччині батьки повстали проти виховательки

Батьки викрили працівницю дитсадка в знущаннях над малечею

У Козятині на Вінниччині розгорівся скандал у дитячому садочку «Теремок». Батьки малюків повстали проти виховательки через її методи поводження з дітками. «Тут всі бояться за своїх дітей. Ну, людина дійсно неадекватна, лежала в психіатричній лікарні», - твердить батько Максим Саврей. Дорослі звинувачують виховательку в



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Батьки викрили працівницю дитсадка в знущаннях над малечею

У Козятині на Вінниччині розгорівся скандал у дитячому садочку «Теремок». Батьки малюків повстали проти виховательки через її методи поводження з дітками.

«Тут всі бояться за своїх дітей. Ну, людина дійсно неадекватна, лежала в психіатричній лікарні», - твердить батько Максим Саврей. Дорослі звинувачують виховательку в знущаннях над малечею – наприклад, примусом до роботи тих, хто не хотів або не міг заснути в тиху годину. «Давала їм швабру із тряпкою, щоб вони мили підлогу. Моя дитина мила підлогу. Інші діти, які не лягали спати, їх зв’язували, щоб вони спали», - розповіла Наталя Кособуцька про групу 2-річних малят. Зі слів батьків, коли діти заливалися слізьми, працівниця дитсадка вдавалася до ще радикальніших методів виховання. «Їй мастили язика в садочку, коли вона плакала. Йодом», - твердить мама Наталя Дамаскіна.

Зафіксувати факт знущання в дошкільному закладі не змогли, адже це відбувалося, коли вихователька залишалася з дітьми наодинці. «Часто зі спальні роздавалися плач, інколи я заставала таке, що я приходжу в спальню через те, що діти плачуть, крик неймовірний, а Зоя Олексіївна може просто в групі складати стільчики», - розповіла завідуюча дошкільним дитячим закладом Людмила Гаврилюк. Після скарг батьків місцевий відділ освіти розпочав службове розслідування і факти неналежної поведінки виховательки підтвердилися. «Коли проводилося службове розслідування, ми у своєму акті вказали на те, що була притягнута до адміністративної відповідальності – до дисциплінарного стягнення», - твердить заступник начальника Козятинського управління освіти Людмила Кондратюк.

У виховательки вже була одна догана, тому її звільнили за прогул. «Вона тижнями приходила на роботу без плану роботи. Були такі випадки, коли вона часто запізнювалася. Другий інцидент – це прогул, в неї було звільнення», - заявила керівник закладу. Однак своє звільнення вихователька оскаржила, а суд вирішив поновити її на роботі та зобов’язав адміністрацію дитсадка виплатити компенсацію в розмірі 50 тисяч гривень. Феміда керувалася тим, що за один день прогулу не звільняють, а надто, коли працівник хворіла - перебувала у психоневрологічній лікарні. «Вона перебувала на стаціонарному лікуванні в обласній психоневрологічній лікарні. Тобто стан людини дійсно був тяжкий і складний, і вважати неповажною причину не з’явлення на роботі 7 числа – колегія суддів з цим погодитися не змогла», - твердить суддя-спікер Апеляційного суду Вінницької області Олександр Панасюк.

Сама вихователька коментувати свої дії журналістам відмовилася, а в телефонній розмові повідомила, що обурена діями батьків. Останні ж з рішенням суду не погодилися і просто не впустили виховательку до приміщення садочка. Наразі ж обурені батьки готують скаргу до Верховного суду.

Джерело: ТСН