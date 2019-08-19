У Липовці правоохоронці затримали торговця зброєю



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Жителю Погребищенського району світить до 7 років ув'язнення

17 серпня у смт Липовець працівники слідчого управління поліції спільно з оперативними працівниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури за підозрою у торгівлі зброєю затримали жителя Погребищенського району. Підозрюваного затримали під час продажу вогнепальної зброї.

Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

39-річного зловмисника правоохоронці затримали на площі неподалік автостанції під час продажу пістолета іноземного виробництва «Unique» з чотирма набоями до нього. Під час огляду у затриманого вилучено 13 000 гривень, які він отримав за вогнепальну зброю.

Наразі слідчі встановлюють походження пістолета. Він направлений на експертизу.

Слідчим управлінням поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За таке правопорушення передбачено до 7 років ув’язнення.

Правопорушник затриманий у процесуальному порядку і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.