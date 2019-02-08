У Літинському районі почали будувати амбулаторію за урядовим проектом



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Будівництво амбулаторії на Вінниччині

Заклад обслуговуватиме дві тисячі пацієнтів

У с.Багринівцях Літинського району на Вінниччині розпочалося будівництво нової медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в рамках урядової програми розвитку і підтримки сільської медицини.

Як повідомляє райдержадміністрація, новий заклад буде відокремленим структурним підрозділом КНП «Літинський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги». Планується, що він буде забезпечувати послугами 2000 осіб (30 відвідувань за зміну). Амбулаторію оснастять належним обладнанням, швидкісним інтернетом та службовим транспортом. Також проектною документацією передбачили житло для лікаря.

Завершити будівництво підрядник обіцяє до кінця 2019 року. Фінансування об’єкту здійснюється коштами державного та районного бюджетів.