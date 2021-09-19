У Карпатах врятували туристку, яка постраждала під час спуску з Говерли

Жінка отримала усю необхідну допомогу після травмування

Рятувальники допомогли туристці, яка травмувалася під час спуску з Говерли, постраждалій надали медичну допомогу, повідомили в ДСНС.

«У Карпатах рятувальники допомогли туристці, яка травмувалася сьогодні під час спуску з Говерли. Рятувальники надали жінці першу домедичну допомогу і на спеціальних ношах спустили вниз і передали медикам», – йдеться в повідомленні на сторінці відомства в Facebook

Раніше на Закарпатті відшукали чоловіка, який ще 11 вересня пішов по гриби та заблукав.

Зазначається, що 15 вересня рятувальники отримали прохання про допомогу в пошуках 70-річного мешканця села Хустець Хустського району, який 11 вересня пішов по гриби та не повернувся.

Зазначимо, грибника, якого понад тиждень шукали на Буковині, знайшли мертвим.

Також повідомлялося, що увечері 15 вересня поблизу села Вороненко в Карпатах, в долині гори Під-Берди під час відпочинку групи з 12 туристів (з них двоє дітей) і розпалювання ними багаття стався вибух невстановленого походження, внаслідок чого загинули дві людини, п'яьох осіб травмовано.

За попередньою інформацією, причиною вибуху став снаряд часів Першої світової війни.

Нагадаємо, на днях у Карпатах рятувальники надали допомогу туристці з Києва (фото).