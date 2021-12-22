Українців змусять платити податки зі старих доходів: за що та скільки

Податкова порівнюватиме витрати та доходи, а з різниці людям треба буде сплатити податок

Вже з 2022 року в Україні почнуть працювати непрямі методи податкового контролю. Усім, хто має неофіційний дохід, варто очікувати неприємностей. Податківці перевірятимуть усі великі витрати, і якщо людина не зможе пояснити їхнє походження, доведеться заплатити 19,5%, пояснює gsminfo.

Істотна частина економіки країни перебуває у тіні, а зарплати часто платять у конверті. Ті, хто працює офіційно, оформлені на мінімалку, а доплату одержують на руки. Виходить, що легально, заробити на квартиру, машину чи дорогу техніку неможливо. Тепер податкова порівнюватиме витрати та доходи, а з різниці людям треба буде сплатити податок. З великою ймовірністю введуть граничну суму.

Відповідно до Податкового кодексу, потрібно сплачувати податок:

за незалежну професійну діяльність (наприклад, послуги перукаря, що надаються поза роботою);

дохід, що отримано не від роботодавця (наприклад, плата за надану послугу);

за іноземний дохід;

за дохід із здавання майна в оренду;

дохід з інвестицій;

за спадок;

за подарунки;

за прощений борг, якщо його розмір перевищує чверть мінімалки.

за продаж с/г продукції у сумі від 50 мінімальних зарплат.

за нецільову благодійну допомогу;

під час продажу нерухомості.

Ймовірно, під непрямий податок не потраплять задекларовані та дрібні активи. Маються на увазі заощадження до 400 тисяч гривень, один автомобіль та нерухомість до 120 квадратних метрів.

Поки що українці можуть добровільно відбілити свої доходи. Для цього можна подати нульову декларацію та пройти податкову амністію. Люди отримали можливість вивести із тіні зароблені, але не задекларовані гроші. Податкова ставка буде нижчою за звичайну. Стандартний податок передбачає сплату загального прибуткового податку – 18% та військового збору – 1,5%.

За добровільної декларації доведеться сплатити:

5% на нерухомість, валюту, права інтелектуальної власності, авто, права на майно юридичних осіб;

10% з решти власності;

2,5; з купівлі ОВДП;

всі гроші доведеться покласти до банку мінімум на 12 місяців.

Додамо, що «слуги народу» готують велику податкову реформу.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав Податкову службу корупційним організмом.

Тим часом Європейська бізнес асоціація вважає, що податковий тиск треба полегшувати, бо він заганяє бізнес у тінь.

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