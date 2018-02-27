У торговому центрі Вінниці зірвався ліфт з шістьма людьми

Ніхто не постраждав

У торговому центрі Skay Park у центрі міста Вінниця на ходу впав ліфт, в якому знаходилися шестеро людей. Про це повідомляє місцеве видання Vinnitsaok. Як повідомляється, ніхто не постраждав. Очевидці розповіди, що ліфт опускався нормально з п'ятого поверху, а з другого - почалося падіння. Інцидент стався близько 9 години ранку. У ліфті їхали



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Vinnitsaok

Ніхто не постраждав

У торговому центрі Skay Park у центрі міста Вінниця на ходу впав ліфт, в якому знаходилися шестеро людей. Про це повідомляє місцеве видання Vinnitsaok.

Як повідомляється, ніхто не постраждав. Очевидці розповіди, що ліфт опускався нормально з п'ятого поверху, а з другого - почалося падіння.

Інцидент стався близько 9 години ранку. У ліфті їхали шість чоловік. Всі - робочі, які завершували ремонт у центрі «Документ» на п'ятому поверсі будівлі.

Зранку, всі хто прийшов в в торговий центр на роботу, піднімалися до своїх кабінетів пішки, бо жоден ліфт у будівлі не працював.