У торговому центрі Вінниці зірвався ліфт з шістьма людьми
- Сьогодні, 16:07
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Фото: Vinnitsaok
Ніхто не постраждав
У торговому центрі Skay Park у центрі міста Вінниця на ходу впав ліфт, в якому знаходилися шестеро людей. Про це повідомляє місцеве видання Vinnitsaok.
Як повідомляється, ніхто не постраждав. Очевидці розповіди, що ліфт опускався нормально з п'ятого поверху, а з другого - почалося падіння.
Інцидент стався близько 9 години ранку. У ліфті їхали шість чоловік. Всі - робочі, які завершували ремонт у центрі «Документ» на п'ятому поверсі будівлі.
Зранку, всі хто прийшов в в торговий центр на роботу, піднімалися до своїх кабінетів пішки, бо жоден ліфт у будівлі не працював.