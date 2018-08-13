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    У трьох районах Вінниччини не залишилось жодного судді

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    У трьох районах Вінниччини не залишилось жодного судді

    Судді звільняються або виходять на пенсію

    У трьох районах Вінниччини справ більше не розглядають. Нікому. Не залишилося жодного судді. Хто звільнився, хто пішов на пенсію, а нових - не призначили. Про це пише «Сегодня».

    Людмила Беркуна, мешканка села Тростянчик, оббиває пороги суду. Вона встигла оформити тут спадок - будинок. Житло продала. Але, щоб задекларувати свої доходи за минулий рік податковій потрібна копія рішення. А отримати її не може.

    «Мабуть якийсь штраф я заплачу в податковій, якщо я не отримаю сьогодні цього рішення», - нарікає Беркуна.

    У суді не видають копію, тому що підписати її нікому

    «Рішення має бути підписане суддею і скріплене гербовою печаткою суду. Тому повноважень таких у нас немає, щоб видати рішення суду», - говорить керівник апарату Тростянецького районного суду Таїсія Куцак.

    Раніше в цих залах слухали справи чотири судді. Тепер немає жодного. Хто - звільнився, у кого - закінчився термін служби. Останній півтора місяці тому пішов на пенсію.

    За цей час накопичилося багато справ. І з кожним днем їх стає все більше. Сотні томів лежать на цих полицях.

    Без суддів залишилися три райони. Кримінальні справи відправляють в апеляційний суд. Він розподіляє їх по іншим, районним. А ось цивільні позови - навіть не розглядають.

    Відсутність суддів завдає чимало клопоту і правоохоронцям. Слідчі і прокурори на слухання змушені їздити в інші райони. Крім того, без суддівського рішення не мають права заарештувати майно, провести обшук або призначити експертизу.

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