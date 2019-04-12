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    У Вінниці будують зливову каналізацію по вулиці Лук’яновського

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    У Вінниці будують зливову каналізацію по вулиці Лук’яновського

    У місті реалізовується масштабний проект з реконструкції зливної каналізації

    Для вирішення питання водовідведення під час опадів по вулиці Лук’яновського прокладають зливову каналізацію. Її загальна протяжність – 315 метрів. Влаштовано кілька зливоприймачів.
    Загалом тут встановлять 105 лотків (вже встановлено 82), кожен з яких довжиною у три метри. Наразі роботи вже виконано приблизно на 85 %. 
    У Вінниці продовжується реалізація масштабного проекту, який передбачає ремонт, реконструкцію та прокладання нових об’єктів зливової каналізації. Близько семи років тому у місті було створено електронну карту усіх існуючих мереж та розроблено схему розвитку системи відведення опадів.  
    Першочергово зливова каналізація облаштовується в районах, де є підтоплення під час сильних злив та танення снігу. 
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