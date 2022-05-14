В Одесі на узбережжя винесло російську міну

Міни вже неодноразово виносило на узбережжя Одещини

Сапери підірувать міну на узбережжі 15 травня

14 травня в Одесі внаслідок шторму до берега винесло російську міну. 15 травня її знешкодять сапери. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«Сьогодні внаслідок шторму на узбережжі Одеси винесло ворожу міну. Не маючи можливості знешкодити іншим способом, нашими саперами прийнято рішення підірвати її на місці. Підрив заплановано на завтра», – сказав він.

Також Марченко наголосив на тому, аби мешканці Одеси не ходили на пляжі, оскільки це наразі небезпечно.

Нагадаємо, пляжі та узбережжя Одеського регіону заміновані. Відвідувати одеські пляжі категорично заборонено.